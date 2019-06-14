  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Роковини трагедії Іл-76 під Луганськом: Зеленський вшанував пам’ять загиблих військових

    • Розсилка
    Зеленський з Полтораком під час церемонії 12 червня - Роковини трагедії Іл-76 під Луганськом: Зеленський вшанував пам’ять загиблих військових
    Зеленський з Полтораком під час церемонії 12 червня

    Під час церемонії Зеленський поклав квіти до Дзвону пам’яті

    Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 14 червня, приїхав на церемонію вшанування пам’яті загиблих військових у катастрофі ІЛ-76 під Луганськом.

    Під час церемонії Зеленський поклав квіти до Дзвону пам’яті разом із міністром оборони Степаном Полтораком та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

    14 червня 2014 року, при посадці в аеропорту Луганська, був збитий Іл-76 – військово-транспортний літак 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України.

    Судно збили проросійські бойовики так званої ЛНР з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.

    Через трагедію Міноборони України усунуло від своїх обов’язків ряд військових. Зокрема, й заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони військові Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ