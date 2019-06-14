Роковини трагедії Іл-76 під Луганськом: Зеленський вшанував пам’ять загиблих військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський з Полтораком під час церемонії 12 червня

Під час церемонії Зеленський поклав квіти до Дзвону пам’яті

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 14 червня, приїхав на церемонію вшанування пам’яті загиблих військових у катастрофі ІЛ-76 під Луганськом.

Під час церемонії Зеленський поклав квіти до Дзвону пам’яті разом із міністром оборони Степаном Полтораком та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

14 червня 2014 року, при посадці в аеропорту Луганська, був збитий Іл-76 – військово-транспортний літак 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України.

Судно збили проросійські бойовики так званої ЛНР з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.

Через трагедію Міноборони України усунуло від своїх обов’язків ряд військових. Зокрема, й заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості.

Джерело: ТСН