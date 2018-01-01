В селі на Закарпатті влада взялась ремонтувати дорогу після протестів мешканців

Місцеві жителі частково залишилися на вулицях, щоб проконтролювати ведення ремонтних робіт

У селі Сасово Закарпатської обл. розблоковано дорогу, яку напередодні місцеві мешканці перекрили з вимогою відремонтувати. Про це повідомив голова Виноградівської РДА Михайло Русанюк у Facebook. «Сьогодні вдалося домовитися з мітингувальниками в Сасові. Дорога вже розблокована. Як я і обіцяв, зараз там ведуться аварійні ремонтні роботи для



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Фото: Михайло Русанюк Facebook

Місцеві жителі частково залишилися на вулицях, щоб проконтролювати ведення ремонтних робіт

У селі Сасово Закарпатської обл. розблоковано дорогу, яку напередодні місцеві мешканці перекрили з вимогою відремонтувати. Про це повідомив голова Виноградівської РДА Михайло Русанюк у Facebook.

«Сьогодні вдалося домовитися з мітингувальниками в Сасові. Дорога вже розблокована. Як я і обіцяв, зараз там ведуться аварійні ремонтні роботи для приведення дороги у проїзний стан», - заявив Русанюк.

Місцеві жителі частково залишилися на вулицях, щоб проконтролювати ведення ремонтних робіт, які активно проводять служби, передає Мукачево.net.

Голова Виноградівської РДА також опублікував фотографії, на яких видно, як представники дорожніх служб засипають гравій прямо на калюжі, які утворилися на розбитій дорозі.

Як повідомлялося, 3 січня в Закарпатській обл. близько 250 людей перекрили дорогу і вимагали її відремонтувати. У зв'язку з протестом місцевих жителів на під'їзді до села утворилися затори.

Місцеві жителі вимагали зробити хоча б якісний ямковий ремонт, оскільки переїхати глибокі ями майже неможливо.