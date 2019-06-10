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    В Сирії російські літаки завдали авіаударів, є загиблі

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    В Сирії російські літаки завдали авіаударів, є загиблі

    Джерела в сирійській опозиції повідомили, що два російські літаки піднімалися в повітря з авіабази Хмеймім

    Військово-повітряні сили режиму Башара Асада та Росії завдали ударів по населених пунктах в зоні деескалації на північному заході Сирії, в результаті чого загинули шестеро мирних мешканців, ще 39 отримали поранення.

    Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на волонтерську організацію Управління цивільної оборони Сирії («Білі каски»).

    Згідно з повідомленням, минулої ночі авіаударів зазнали район Хан-Шейхун, населений пункт Теманія, селища Шейх Ідріс, Мааршурін і Ет-Тух в провінції Ідліб, а також райони Латаміне і Кефер Зіта на півночі провінції Хама.

    Зазначається, що кількість жертв може зрости.

    Джерела в сирійській опозиції повідомили, що авіаудари по Хан-Шейхун, населеним пунктам Латаміне, Кефер Зіта і Мааршурін завдала авіація Росії.

    «Два літаки піднялися в повітря з авіабази Хмеймім», - сказали в опозиції.

    Як відомо, у травні в результаті обстрілів та авіаударів сил режиму Башара Асада, союзницьких проіранських терористичних угруповань і ВПС Росії по Ідлібу загинув 231 мирний житель, зокрема 59 дітей, ще 659 осіб отримали поранення.

    Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці почали наступати на урядові війська у північно-західній провінції Ідліб.

    Джерело: Європейська правда

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