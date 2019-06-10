В Сирії російські літаки завдали авіаударів, є загиблі
Джерела в сирійській опозиції повідомили, що два російські літаки піднімалися в повітря з авіабази Хмеймім
Військово-повітряні сили режиму Башара Асада та Росії завдали ударів по населених пунктах в зоні деескалації на північному заході Сирії, в результаті чого загинули шестеро мирних мешканців, ще 39 отримали поранення.
Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на волонтерську організацію Управління цивільної оборони Сирії («Білі каски»).
Згідно з повідомленням, минулої ночі авіаударів зазнали район Хан-Шейхун, населений пункт Теманія, селища Шейх Ідріс, Мааршурін і Ет-Тух в провінції Ідліб, а також райони Латаміне і Кефер Зіта на півночі провінції Хама.
Зазначається, що кількість жертв може зрости.
Джерела в сирійській опозиції повідомили, що авіаудари по Хан-Шейхун, населеним пунктам Латаміне, Кефер Зіта і Мааршурін завдала авіація Росії.
«Два літаки піднялися в повітря з авіабази Хмеймім», - сказали в опозиції.
Як відомо, у травні в результаті обстрілів та авіаударів сил режиму Башара Асада, союзницьких проіранських терористичних угруповань і ВПС Росії по Ідлібу загинув 231 мирний житель, зокрема 59 дітей, ще 659 осіб отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці почали наступати на урядові війська у північно-західній провінції Ідліб.
Джерело: Європейська правда