В Сирії російські літаки завдали авіаударів, є загиблі



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Джерела в сирійській опозиції повідомили, що два російські літаки піднімалися в повітря з авіабази Хмеймім

Військово-повітряні сили режиму Башара Асада та Росії завдали ударів по населених пунктах в зоні деескалації на північному заході Сирії, в результаті чого загинули шестеро мирних мешканців, ще 39 отримали поранення.

Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на волонтерську організацію Управління цивільної оборони Сирії («Білі каски»).

Згідно з повідомленням, минулої ночі авіаударів зазнали район Хан-Шейхун, населений пункт Теманія, селища Шейх Ідріс, Мааршурін і Ет-Тух в провінції Ідліб, а також райони Латаміне і Кефер Зіта на півночі провінції Хама.

Зазначається, що кількість жертв може зрости.

Джерела в сирійській опозиції повідомили, що авіаудари по Хан-Шейхун, населеним пунктам Латаміне, Кефер Зіта і Мааршурін завдала авіація Росії.

«Два літаки піднялися в повітря з авіабази Хмеймім», - сказали в опозиції.

Як відомо, у травні в результаті обстрілів та авіаударів сил режиму Башара Асада, союзницьких проіранських терористичних угруповань і ВПС Росії по Ідлібу загинув 231 мирний житель, зокрема 59 дітей, ще 659 осіб отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці почали наступати на урядові війська у північно-західній провінції Ідліб.

Джерело: Європейська правда