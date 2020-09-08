В «Слузі народу» прокоментували чутки про «генпрокурора Матіоса»



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Анатолій Матіос був г оловним військовим прокурором України з 27 серпня 2014 до 2 вересня 2019

Заступниця глави фракції «Слуга народу» назвала інформацію, розповсюджену депутатом Гончаренком, «фантазією»

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук спростувала інформацію щодо можливого призначення Анатолія Матіоса генеральним прокурором України. Про це політик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

За словами Євгенії Кравчук, розповсюджена нардепом Олексієм Гончаренко з «Європейської солідарності» інформація щодо призначення Анатолія Матіоса генпрокурором, а Андрія Костіна головою САП, лише чутки.

«Це просто фантазії пана Гончаренка і, можливо, пана Матіоса. Принаймні жодних якихось серйозних сигналів щодо цього немає. Очевидно, що це частина такого психологічного тиску, в тому числі, на діючого генпрокурора», – зазначила «Слуга народу».

Нагадаємо, що Андрій Костін є главою комітету з питань правової політики парламенту, а Анатолій Матіос був головним військовим прокурором до вересня 2019 року.

До слова, Зеленський затвердив склад Національної ради з антикорупційної політики.