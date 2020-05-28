Колишній генпрокурор Рябошапка розказав про підступність Венедіктової



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Руслан Рябошапка розповів, яку мету переслідує Ірина Венедіктова

«Напередодні звіту генерального прокурора у парламенті і виникла необхідність призначити винуватих у власних невдачах»

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що реальною причиною так званої війни генпрокурорки Ірини Венедіктової із своїм заступником та керівником Антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким є саме відсутність результатів роботи Офісу генпрокурора за останні три місяці, тобто від часу, коли генпрокуратуру очолила саме Венедіктова. Рябошапка вважає, що таким чином генпрокурорка намагається «призначити винуватих у власних провалах».

Про це він написав у своєму блозі.

«Формальним приводом для публічної війни між керівниками прокуратури стало закриття провадження щодо Рената Кузьміна прокурорами САП.



Проте реальною причиною такої дивної непроцесуальної комунікації між двома топ-прокурорами (нагадаю, Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає можливості спілкування між прокурорами у вигляді публічних відеозвернень) є відсутність реальних результатів роботи Генерального прокурора протягом майже трьох місяців на посаді і, як наслідок – необхідність призначити винуватих у власних провалах», - пише Рябошапка.

Він звернув увагу на те, що подібна комбінація уже одного разу була реалізована Венедіктовою на посаді керівниці Державного бюро розслідувань. Мовляв, тоді показати результат заважали прокурори Офісу генерального прокурора.

«Нині ж, коли Венедіктова змінила посаду – показати результат їй вже заважають прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Саме тому, напередодні звіту генерального прокурора у парламенті і виникла необхідність терміново призначити винуватих у власних невдачах», - вважає ексгенпрокурор.



«А оскільки призначити винуватим у більш ніж двомісячному блокуванні «трешової» підозри п'ятому президентові України власного авторства Ірина Венедіктова могла тільки себе, було знайдено «вихід» – цілеспрямована дискредитація державної інституції та колективу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», - зазначив Рябошапка.



Колишній посадовець переконаний, що якби генеральний прокурор переслідувала на меті досягнення результату – вона би не дестабілізувала роботу САП відеозвинуваченнями.

«Від цього прокурори краще працювати не стануть, а суди не почнуть розглядати справи швидше. Для того щоб зрозуміти стан справ у САП достатньо діяти відповідно до закону, організувавши проведення аудиту САП. Для того щоб покращити ситуацію у САП необхідно приймати рішення відповідно до результатів аудиту.



Сподіваюсь керівництво прокуратури одумається та зупиниться у подальших спробах руйнувати державні інституції на користь власних амбіцій зберегтись на посаді за будь-яку ціну», - наголосив Рябошапка.

Нагадаємо, що Ірина Венедіктова не проводила жодних зустрічей зі своїм заступником - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким після того, як заявила про неефективність роботи САП.

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.