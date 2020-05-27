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    Політика

    Ексголовний військовий прокурор Матіос став адвокатом

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    Анатолій Матіос став адвокатом - Ексголовний військовий прокурор Матіос став адвокатом
    Анатолій Матіос став адвокатом
    Фото: Главком

    Матіос отримав посвідчення адвоката 15 травня

    Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос став адвокатом. Прийом клієнтів Матіос здійснює в Луцьку.

    Про це йдеться в Єдиному реєстрі адвокатів України.

    Видання «Судовий репортер» повідомляє, що в цей же день посвідчення адвокатів отримали ще дев’ять колишніх військових прокурорів і п’ять колишніх співробітників Генеральної прокуратури.

    Матіос закінчив юридичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, є кандидатом юридичних наук.

    Матіос пропрацював на військовій службі 23 роки, займаючи посади голови Управління СБУ у Львівській та Одеській областях. У 2009-2010 роках - перший заступник ГУ «К» СБУ в Києві. 

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    З серпня 2014 року по вересень 2019 року він був головним військовим прокурором України. У жовтні Матіоса звільнили в запас з правом носіння військової форми.

    Після появи інформації в ЗМІ про адвокатське посвідчення Матіос розмістив в Facebook притчу про те, «як потрібно реагувати на провокації злих людей«.

    «Брутальних багато … Але всі підуть на чотири літери. Бадьоро і побиті так підуть», – написав він.

    Нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

    адвокат Анатолій Матіос Луцьк
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