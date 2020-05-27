Ексголовний військовий прокурор Матіос став адвокатом



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Анатолій Матіос став адвокатом Фото: Главком

Матіос отримав посвідчення адвоката 15 травня

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос став адвокатом. Прийом клієнтів Матіос здійснює в Луцьку.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Видання «Судовий репортер» повідомляє, що в цей же день посвідчення адвокатів отримали ще дев’ять колишніх військових прокурорів і п’ять колишніх співробітників Генеральної прокуратури.

Матіос закінчив юридичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, є кандидатом юридичних наук.

Матіос пропрацював на військовій службі 23 роки, займаючи посади голови Управління СБУ у Львівській та Одеській областях. У 2009-2010 роках - перший заступник ГУ «К» СБУ в Києві.

З серпня 2014 року по вересень 2019 року він був головним військовим прокурором України. У жовтні Матіоса звільнили в запас з правом носіння військової форми.

Після появи інформації в ЗМІ про адвокатське посвідчення Матіос розмістив в Facebook притчу про те, «як потрібно реагувати на провокації злих людей«.

«Брутальних багато … Але всі підуть на чотири літери. Бадьоро і побиті так підуть», – написав він.

Нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.