В США банкомат видавав 100 доларів замість 20



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У Bank of America розповіли, що помилка сталася через техніка, який завантажив 100-доларові купюри не в той лоток

У американському місті Хьюстон штату Техас банкомат одного з місцевих банків видавав клієнтам 100 доларів замість 20.

Про це пише видання UPI.

Зазначається, що на минулих вихідних один з клієнтів Bank of America прийшов до банкомату, щоб зняти гроші. Коли він видав купюри, чоловік помітив, що сума уп'ятеро більша за необхідну - замість купюр номіналом $20 банкомат видавав 100-доларові.

Про це клієнт написав в соцмережах, і після цього до банкомата почали сходитися люди, згодом утворилася черга.

Пізніше на місце прибула поліція, яка нікого не пускала до банкомату.

У Bank of America розповіли, що помилка сталася через техніка, який завантажив 100-доларові купюри не в той лоток. Керівництво банку дозволило всім, хто встиг отримати не ті купюри, залишити гроші собі.

Раніше повідомлялося, що японська компанія Hitachi випустить банкомат зі штучним інтелектом і системою розпізнавання осіб, який зможе самотужки запобігати злочинам.

Джерело: ТСН