В США клієнти подарували авто офіціантці, яка витрачала багато часу на дорогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адріана Едвардс спочатку подумала, що це розіграш Фото: Daily Mail

Дівчина змушена була ходити на роботу пішки, і кожен день вона проходила по 22 кілометри

У США, штат Техас, відвідувачі кафе подарували офіціантці автомобіль після того, як дізналися, що вона витрачає кілька годин на дорогу до роботи.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відвідувачі кафе в американському місті Галвестон, штат Техас, подарували автомобіль офіціантці, коли дізналися, що дорога на роботу і назад займає у неї п’ять годин.

Адріана Едвардс працює офіціанткою і мріяла купити автомобіль. Дівчина відкладає гроші для цієї мети. Однак поки що змушена була ходити на роботу пішки. Щодня вона проходила по 22 кілометри.

Одного дня дівчина обслуговувала подружню пару, які випадково дізналися, яким чином офіціантка добирається вранці до кафе, а ввечері додому. Поснідавши, чоловік з жінкою пішли, а через годину з’явилися з подарунком – автомобілем Nissan Sentra 2011 року, який купили в найближчому автосалоні.

За словами Едвардс, вона спочатку подумала, що це розіграш. Однак автомобіль дійсно був куплений саме для неї. Тепер дівчина їздить на подарованій машині, і шлях до роботи у неї займає від сили півгодини.

Подружжя попросили дівчину про одну послугу – зробити для когось добру справу. Офіціантка пообіцяла їм це.

«Сподіваюся, що одного разу я знайду достатню фінансову стабільність і теж зможу кому-небудь допомогти», – запевнила дівчина.