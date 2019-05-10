У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
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Продається це диво техніки за 39500 доларів, але покупцеві явно доведеться ще й витратитися на реставрацію
У США виставили на продаж унікальних будинок на колесах, який був випущений в далекому 1970 році. Фактично, це не зовсім «будинок на колесах», а тягач Ford C900 з напівпричепом, який оснащений усім необхідним для подорожей.
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Хоч його інтер'єр вже давно застарів, але за мірками 1970-х років - він просто розкішний.
Продається це диво техніки за 39 500 доларів, але покупцеві явно доведеться ще й витратитися на реставрацію.
Джерело: trinixy.ru