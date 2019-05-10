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    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску

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    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску

    Продається це диво техніки за 39500 доларів, але покупцеві явно доведеться ще й витратитися на реставрацію

    У США виставили на продаж унікальних будинок на колесах, який був випущений в далекому 1970 році. Фактично, це не зовсім «будинок на колесах», а тягач Ford C900 з напівпричепом, який оснащений усім необхідним для подорожей.

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    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску
    У США виставили на продаж унікальний будинок на колесах 1970 року випуску

    Хоч його інтер'єр вже давно застарів, але за мірками 1970-х років - він просто розкішний.

    Продається це диво техніки за 39 500 доларів, але покупцеві явно доведеться ще й витратитися на реставрацію.

    Джерело: trinixy.ru

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