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    В США невідомий влаштував стрілянину на вулиці: є жертви

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    В США невідомий влаштував стрілянину на вулиці: є жертви

    В результаті стрілянини загинула одна людина, ще троє травмовані

    У Сполучених Штатах Америки в місті Сіетл (штат Вашингтон) невідомий влаштував стрілянину на вулиці, через що постраждали кілька людей.

    Про це повідомляє Seattle Times.

    Як повідомляється, зловмисник відкрив вогонь по декільком транспортним засобам, поранивши водіїв. Після цього він викрав автомобіль, убивши його власника.

    Намагаючись втекти з місця злочину зловмисник потрапив у ДТП, жертвою якої стала ще одна людина.

    Пізніше злочинець був затриманий співробітниками правоохоронних органів. Він знаходиться в одній із лікарень регіону під охороною.

    За даними поліції, в результаті інциденту одна людина загинула і троє постраждали. 

    Відомо, що серед постраждалих опинився водій автобуса. Пасажири при цьому не постраждали.

    Поранених вже госпіталізували.

    США водій Вашингтон
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