В США перевіряють деталі нового стратегічного підводного човна



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Перевірки можуть спричинити затримку в введенні нового човна до складу ВМФ США

Ресурс Defense News повідомляє про те, що пускові установки для нового класу підводних стратегічних ракетоносців класу Колумбія було вирішено перевірити на дефекти, які могли б утворилися через неправильне зварювання.

Загальна вартість створення 12 нових підводних стратегічних ракетоносців складає 122,3 млрд. доларів. На сьогодні всі 12 пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет, які створюють компанією BWXT і передані потім GE Electric Boats, проходять перевірку на якість зварювальних робіт.

7 пускових установок вже були передані виробником GE Electric Boats, а іще 5 знаходяться на різних стадіях створення.

Перевірку було розпочато після того, як в обладнанні BWXT для контролю готової продукції знайшли дефекти. Додаткові перевірки перед початком створення компанією GE Electric Boats першого підводного стратегічного ракетоносця можуть позначитися на термінах його введення до складу ВМФ США.

Відповідні пускові установки також планується встановити на 4 британських стратегічних ракетоносцях класу Дредноут.