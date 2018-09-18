В США почнуть проектувати новий великий надводний корабель



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Концепт «Перспективного бойового надводного корабля» (Future Surface Combatant)

Перший корабель нового класу планують купити вже в 2023 чи 2024 роках

Офіс директора із питань надводної війни Керівника військово-морських операцій США (OPNAV 96) повідомив про скликання групи експертів, яка займатиметься питаннями вигляду майбутнього великого надводного корабля, а також його техніко-тактичних характеристик.

За словами адмірала Рона Бокссона ВМФ США планує купити перший новий великий надводний корабель, який має прийти на заміну крейсерам класу «Тікондерога», вже в 2023 або 2024 роках. Формально процес отримання нового великого надводного корабля буде запущений із наступного року, коли будуть визначені всі вимоги до нього. Про це повідомляє ресурс Defense News.

При цьому вже на сьогодні ВМФ США заявляє про те, що новий клас кораблів повинен буде мати потенціал для значної модернізації без переробки. Із цією метою планується, що новий великий надводний корабель буде здатний генерувати надлишкову кількість енергії на випадок встановлення бойових лазерів та електромагнітних гармат. Це в свою чергу означає створення корабля із надлишковим простором. Також командування ВМФ США хотіло б отримати корабель, бойову інформаційну систему якого можна було б міняти і модернізувати без необхідності руйнувати каркас корабля.

Паралельно із цим новий клас кораблів повинен буде мати більше простору для нових ракет, які будуть більшими чим нинішнє покоління, оскільки в них буде більша дальність польоту. Сам корпус корабля включатиме як елементи есмінців класу DDG 51 так і есмінців класу DDG-1000.

Врешті решт новий клас великих надводних кораблів повинен буде мати необхідний простір для розміщення безпілотників різних типів, без яких на сьогодні уявити війну на морі в майбутньому практично неможливо. Декілька безпілотників із великим радіусом дії зроблять новий клас великих надводних кораблів США незалежними від систем розвідки і спостереження авіаносних ударних груп і дозволять таким чином новим великим надводним кораблям діяти самостійно та ефективно.