В США розробили нову Національну воєнну стратегію



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Воєнна стратегія чітко визначає, як на практиці будуть реалізовуватися цілі стратегії оборони, а також принципи комплектування, тренування і застосування американських збройних сил

Нова редакція стратегії в США була засекречена і не представлена громадськості

Речник Об’єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) США полковник Патрік Рудер заявив про те, що даним органом на чолі із генералом Джозефом Данфордом було підготовлено нову редакцію Національної воєнної стратегії.

Про це повідомляє ресурс Defense News.

Відповідний документ іще в грудні 2018 року був направлений на розгляд Конгресу і міністру оборони.

При цьому ОКНШ поки не має наміру публікувати нову редакцію відповідного документу. Хоча Національна воєнна стратегія 2015 року була представлена на розгляд громадськості.

Причину засекречення нової редакції стратегії Патрік Рудер пояснив тим, що таким чином Джозеф Данфорд зміг в документі пояснити всі виклики, перед якими стоять збройні сили США, а також надати свої поради, як виправити загрозливу ситуацію.

За словами речника ОКНШ, Національна воєнна стратегія є фактично продовженням Національної стратегії оборони, яка була представлена в січні 2018 року. Воєнна стратегія чітко визначає, як на практиці будуть реалізовуватися цілі стратегії оборони, а також принципи комплектування, тренування і застосування американських збройних сил.

Як відзначив іще влітку 2018 року Джозеф Данфорд, нова редакція Національної воєнної стратегії формулюватиме основні принципи оперативних планів щодо застосування збройних сил в основних регіонах Євразії.