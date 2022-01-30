В США в готелі непритомними знайшли 16 людей
Серед симптомів у постраждалих – печіння в горлі і запаморочення
В американському місті Мерісвілль, штат Огайо, в готелі без свідомості виявили шістнадцять людей. Серед них була дитина. Про це повідомляє Fox8.
За даними правоохоронців, людей без свідомості знайшли в зоні неподалік від басейну. Дворічна дівчинка перебувала без свідомості у воді. Готель повністю евакуювали.
Серед симптомів у постраждалих – печіння в горлі і запаморочення. Уточнюється, що як мінімум дев’ять осіб зараз госпіталізовані, троє з них знаходяться в критичному стані.
За словами начальника місцевої поліції, всі постояльці були живі, коли їх доставили в лікарню, але зараз про їх стан нічого не відомо.
Причини інциденту встановлюються.