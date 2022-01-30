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    В США в готелі непритомними знайшли 16 людей

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    В США в готелі непритомними знайшли 16 людей
    фото: Depositphotos

    Серед симптомів у постраждалих – печіння в горлі і запаморочення

    В американському місті Мерісвілль, штат Огайо, в готелі без свідомості виявили шістнадцять людей. Серед них була дитина. Про це повідомляє Fox8.

    За даними правоохоронців, людей без свідомості знайшли в зоні неподалік від басейну. Дворічна дівчинка перебувала без свідомості у воді. Готель повністю евакуювали.

    Серед симптомів у постраждалих – печіння в горлі і запаморочення. Уточнюється, що як мінімум дев’ять осіб зараз госпіталізовані, троє з них знаходяться в критичному стані.

    За словами начальника місцевої поліції, всі постояльці були живі, коли їх доставили в лікарню, але зараз про їх стан нічого не відомо.

    Причини інциденту встановлюються.

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    Теги: США готель
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    В США в готелі непритомними знайшли 16 людей