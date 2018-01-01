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    В США від морозу загинули вже десять осіб

    Найбільше летальних випадків зареєстровано в штаті Луїзіана
    Масштабний зимовий шторм, що обрушився на значну частину Сполучених Штатів на початку тижня, забрав життя щонайменше десятка людей, головним чином, на півдні країни. Про це повідомило в інформагентство AP. «Щонайменше, десятеро людей загинули, у тому числі дитина в машині, яку викинуло в кювет на слизькій дорозі в штаті Луїзіана», -
    • Сьогодні, 04:55
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    Найбільше летальних випадків зареєстровано в штаті Луїзіана

    Масштабний зимовий шторм, що обрушився на значну частину Сполучених Штатів на початку тижня, забрав життя щонайменше десятка людей, головним чином, на півдні країни.

    Про це повідомило в інформагентство AP.

    «Щонайменше, десятеро людей загинули, у тому числі дитина в машині, яку викинуло в кювет на слизькій дорозі в штаті Луїзіана», - зазначається в повідомленні.

    Сніг, обледеніння та рекордно низькі температури призвели до зупинки швидкісних автострад, шосейних доріг, закриття шкіл та державних установ в усій південній частині США. Попри те, що багато людей дослухалися попереджень місцевої влади перед штормом та залишились вдома, багато хто опинився в крижаній пастці на дорогах.

    Найбільше летальних випадків зареєстровано в штаті Луїзіана, де від стихії загинуло чотири людини під час дорожньо-транспортних пригод. Крім того, люди загинули в ДТП неподалік від Атланти та в Західній Вірджинії. Ще однією жертвою став безпритульний у Х'юстоні, штат Техас, який замерз на вулиці. Крім того, була виявлена мертвою жінка в засніженому парку біля мерії Мемфіса.

    У південних штатах США покрилися льодом пальми вздовж узбережжя.

    Станом на вечір 17 січня на дорогах України немає заторів чи скупчення транспорту.

    Нагадаємо, що сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.

    ДТП США стихійні лиха
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