Негода в Україні: сили ДСНС привели в режим підвищеної готовності

На даний час ускладнень на території держави немає, - Чечоткін

У зв'язку з ускладненнями погодних умов органи управління та сили Державної служби з надзвичайних ситуацій приведено в режим підвищеної готовності. Про це сьогодні, 17 січня, повідомив Голова Служби Микола Чечоткін на засіданні Уряду під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, передає прес-служба ДСНС. [READ_MORE]



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Фото: dsns.gov.ua Голова ДСНС Микола Чечоткін

На даний час ускладнень на території держави немає, - Чечоткін

У зв'язку з ускладненнями погодних умов органи управління та сили Державної служби з надзвичайних ситуацій приведено в режим підвищеної готовності. Про це сьогодні, 17 січня, повідомив Голова Служби Микола Чечоткін на засіданні Уряду під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, передає прес-служба ДСНС.

«Прогноз про загрозу ускладнення погодних умов Службою завчасно доведено до органів влади, місцевого самоврядування та через засоби масової інформації до населення. Вже вчора під час снігопаду на півдні України, в Одеській області, у взаємодії з Миколаївською областю, своєчасно вводилися обмеження руху вантажного автотранспорту. Це дозволило почистити дороги від снігу, як в самій Одесі так і на під’їзних шляхах, уникнути на них скупчення транспорту та автомобільних заторів», - відзвітував Микола Чечоткін.

Голова Служби також додав, що на даний час ускладнень на території держави немає.

«Водночас максимальні опади очікуються з ночі 17 січня на ранок 18 січня», - зазначив Микола Чечоткін.

Він також зауважив, що буде особисто інформувати Прем'єр-міністра України про організацію роботи на місцях, як органів управління, так і всіх сил, що будуть залучені під час ускладнення погодних умов найближчим часом.

«За моїм рішенням органи управління та сили ДСНС, а це близько 7 тисяч особового складу та 2 тисячі одиниць техніки, приведено в режим підвищеної готовності», - додав Голова ДСНС.

Користуючись нагодою, Микола Чечоткін звернувся до власників автотранспорту та власників автотранспортних підприємств, в тому числі і тих, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення, утриматися у цей період від виїзду на дороги України.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що рятувальники тільки допомагають долати наслідки ускладнення погодних умов.

«Відповідальність лежить на місцевій владі, яка має мобілізувати усі наявні ресурси для того, щоб на місцях надзвичайних ситуацій не виникло. Саме голови адміністрацій ще з вечора 17 січня мають організувати всю відповідну роботу і потурбуватись про людей та громадський транспорт, що потрапляють у затори», - зазначив глава Уряду