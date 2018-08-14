В США видали контракт на майбутнє обслуговування авіаносця John C. Stennis



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Авіаносець USS John C. Stennis (CVN-74)

Середньостроковий ремонт авіаносця має початися в 2021 році

Компанія Huntington Ingalls Industries (HII) отримала контракт на 187,5 млн. доларів для підготовчого етапу із обслуговування авіаносця USS John C. Stennis (CVN-74).

Ресурс USNI News повідомляє про те, що саме обслуговування має початися в 2021 році. Воно передбачає заміну ядерного пального в реакторах і роботи по ремонту і обслуговуванню всіх систем. Даний ремонт відбувається раз протягом всього циклу життя авіаносця, який функціонує протягом 50 років. Витрати протягом даного середньострокового ремонту складають до 35% всіх затрат на підтримання нормального функціонування авіаносців.

USS John C. Stennis (CVN-74) був переданий флоту в 1995 році і буде сьомим авіаносцем класу Nimitz, який пройде через середньостроковий ремонт. Обслуговування авіаносця USS George Washington (CVN-73), який почався минулого року, має зайняти до 2 років.

При цьому HII користується новими технологіями такими як лазерне сканування стану корабля для пришвидшення темнів середньострокового ремонту. Його мають завершити до того як USS John C. Stennis (CVN-74) прибуде для початку середньострокового обслуговування.