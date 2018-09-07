В США знову проведуть оцінку структури воєнного флоту



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Американський флот

Демократи і республіканці не можуть вирішити що краще – кількість чи якість кораблів

В США планують в 2019 році провести оцінку структури військово-морського флоту. Дана оцінка, а також майбутні проміжні вибори до Конгресу в листопаді 2018 року можуть мати значний вплив на те чи вдасться США вийти на ціль в 355 кораблів в складі ВМФ, як було вирішено до цього. Про це повідомляє ресурс USNI News.

За словами Віце-адмірала Вільяма Мерца оцінка структури флоту повинна буде дати відповідь на те чи є в розпорядженні США достатнього ударних підводних човнів і есмінців, а також якою буде роль майбутніх фрегатів. До цього ВМФ США востаннє проводив оцінку структури флоту в 2016 році. Саме тоді було визначено, що ВМФ США має складати 355 кораблів для успішної конкуренції із КНР і РФ.

Конгресмен-республіканець Роб Віттман, який очолює підкомітет Палати представників щодо морської сили, вважає при цьому, що на показник в 355 кораблів американський флот має вийти через 10 років, не чекаючи 2050 року.

Так Віттман нагадав про те, що КНР має на сьогодні 68 ударних субмарин, а США лише 45 субмарин. Із іншого боку конгресмен-демократ Адам Сміт, який може в разі перемоги Демократичної партії в листопаді 2018 року зайняти місце Роба Віттамана, заявив про те, що ВМФ США в новій оцінці структури флоту має зосередитися не на кількості кораблів, а на їх потенціалі. На його думку зосередженість лише на кількості є неправильною.