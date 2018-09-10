  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В столиці Зімбабве через холеру померли 10 людей

    • Розсилка
    В столиці Зімбабве через холеру померли 10 людей

    Спалах був викликаний проривом каналізаційної труби, яка забруднила свердловину

    В результаті спалаху холери в столиці Зімбабве Хараре загинули 10 людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Кількість жертв зросла до десяти. Ми встановили, що спалах був викликаний проривом каналізаційної труби, яка забруднила свердловину», - заявив директор охорони здоров'я столиці Зімбабве Клеманс Дюрі.

    Також він повідомив, що більше 300 осіб були госпіталізовані після контакту з хворобою, що викликає важку діарею і дегідратацію.

    Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України рекомендували утриматися від поїздок до Республіки Замбія в зв'язку зі спалахом холери в столиці.

    В липні в Республіці Замбія, зокрема в столиці країни місті Лусака, і особливо в районі Kwanyama, спалахнула епідемія холери.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    епідемія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ