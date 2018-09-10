В столиці Зімбабве через холеру померли 10 людей



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Спалах був викликаний проривом каналізаційної труби, яка забруднила свердловину

В результаті спалаху холери в столиці Зімбабве Хараре загинули 10 людей.

Про це повідомляє Reuters.

«Кількість жертв зросла до десяти. Ми встановили, що спалах був викликаний проривом каналізаційної труби, яка забруднила свердловину», - заявив директор охорони здоров'я столиці Зімбабве Клеманс Дюрі.

Також він повідомив, що більше 300 осіб були госпіталізовані після контакту з хворобою, що викликає важку діарею і дегідратацію.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України рекомендували утриматися від поїздок до Республіки Замбія в зв'язку зі спалахом холери в столиці.

В липні в Республіці Замбія, зокрема в столиці країни місті Лусака, і особливо в районі Kwanyama, спалахнула епідемія холери.

Джерело: Укрінформ