В суботу в Краматорську пройде фестиваль «З країни в Україну»

П'ять локацій фестивалю для жителів та гостей міста будуть розміщені у суботу, 3 липня 2021 року на площі Миру.

Мета — наповнити місто атмосферою єдності, підтримки та відчуттям українського духу

У місті Краматорську Донецької області проведуть фестиваль «З країни в Україну». На гостей фестивалю чекатимуть виставки, майстер-класи та цікаві зустрічі, інформують у фейсбуці організатори заходу.

П'ять локацій фестивалю для жителів та гостей міста будуть розміщені у суботу, 3 липня 2021 року на площі Миру. Кожна з них матиме окремий тематичний характер:

Центральний простір — фотовиставка, інфографіка про владу, контент про Фестиваль на великих екранах та прем'єра кліпів спецпроєкту «Натхнення Сходу»,

Сучасна Україна — мобільна виставка від Музею науки, проєкт Science teens platform та PocketCity,

Україна традиційна — майстер-класи народних ремесел та лекції від Українського інституту національної пам'яті,

Україна змістовна — майданчики «Фотонапрям», «Кінонапрям» та «Відкрита бібліотека»,

Україна активна — майданчики «Молодь та спорт», «Охорона здоров’я» та «Містечко громадських організацій».

«З країни в Україну» — це масштабний культурно-просвітницький фестиваль, започаткований 2014 року, щоби допомогти місцевим громадам на Сході України наповнювати свої міста атмосферою єдності, підтримки та відчуттям українського духу. Наразі Фестиваль відбувається у маленьких та великих містах всієї України.

Фестиваль мандрує містами та привозить до них частинки української традиційної та сучасної культури, а також знання та вміння із різних куточків нашої Батьківщини.

Участь у фестивалі є безкоштовною.

Нагадаємо, наступними вихідними на гостей та учасників мегафестивалю «Холодний Яр - 2021» чекають у Суботові на Черкащині.

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