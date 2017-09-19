В Туреччині розкрили деталі нового морського каналу

Вартість проекту на сьогодні невідома

В Туреччині в понеділок розповіли про маршрут нового каналу, який зменшить навантаження на Босфор і таким чином перетворить європейську частину Стамбулу на острів. В 2016 році через Босфор пройшли 42 тисячі суден – при цьому через Суецький канал в цей же самий період часу пройшло лише 16,8 тисяч суден. Роботи над каналом Стамбул довжиною в 45



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Проект нового каналу в Стамбулі

Вартість проекту на сьогодні невідома

В Туреччині в понеділок розповіли про маршрут нового каналу, який зменшить навантаження на Босфор і таким чином перетворить європейську частину Стамбулу на острів. В 2016 році через Босфор пройшли 42 тисячі суден – при цьому через Суецький канал в цей же самий період часу пройшло лише 16,8 тисяч суден. Роботи над каналом Стамбул довжиною в 45 км, який з’єднає Чорне і Мармурове моря, почнуть вже в 2018 році. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вартість каналу на сьогодні невідома, проте його будуть фінансувати як за державні так і за приватні кошти. Сам проект може стати найдорожчим в історії сучасної Туреччини. Канал Стамбул не підпадатиме під дію Конвенції Монтрьо, а тому можна очікувати, що Анкара буде брати окрему плату за його користуванням. Глибина каналу складатиме до 25 метрів, а ширина 250-1000 метрів.

Вперше про можливість створення каналу Стамбул очільник Туреччини Реджеп Ердоган заговорив в 2011 році. Із того часу дана ідея піддається критиці із боку захисників навколишнього середовища, на думку яких канал призведе із до більшого розвитку північної частини Стамбулу, а отже і вирубки лісів там. На сьогодні спеціалісти ведуть роботу над доповіддю щодо екологічних наслідків створення нового каналу.