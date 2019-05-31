В Туреччині заперечують будь-які відтермінування в отриманні систем ППО С-400



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Анкара і далі пропонує Вашингтону вирішити всі суперечності в рамках роботи спільної робочої групи

Речник МЗС Туреччини Хамі Аксой заявив про те, що поставки російських систем ППО С-400 відбуватимуться відповідно до раніше визначеного графіка.

Тим самим представник зовнішньополітичного відомства спростував повідомлення в турецьких ЗМІ щодо того, що Анкара розглядає можливість відкласти придбання відповідних російських систем на вимогу США, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Хамі Аксой також додав, що пропозиція Туреччини щодо створення спільної робочої групи із США, яка б зняла всі розбіжності щодо питань постачання систем С-400 залишається в силі.

На початку цього тижня телеканал Haberturk повідомив про те, що начебто за словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, перші поставки С-400 можуть не відбутися в червні, як планувалося до цього. Проте Акар наголосив на тому, що сама угода із Москвою про постачання систем ППО залишається в дії.

Вашингтон виступає категорично проти отримання Анкарою систем С-400. США висунули ультиматум Туреччині – у випадку продовження контракту із РФ Анкара може повністю втратити доступ до програми F-35. Мова йде як про закупку даних винищувачів п’ятого покоління Анкарою, так і про припинення участі турецьких компаній у створенні деталей до даного літака.