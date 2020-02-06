В Угорщині виловлюють тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці із Закарпаття
Спеціальна техніка з вилову сміття на Тисі працює цілодобово
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Спецтехніка працює біля угорського міста Вашарошнамень неподалік кордону з Україною
В Угорщині спеціальна техніка цілодобове виловлює тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці Тисі з боку Закарпаття.
Про це повідомляє угорське видання «Три кордони».
Зазначається, що спецтехніка працює біля угорського міста Вашарошнамень неподалік кордону з Україною.
ЗМІ додає, що спеціальна техніка з вилову сміття на Тисі працює цілодобово.
У вівторок, 4 лютого, лише за половину дня було виловлено 60 тонн пластикового та іншого сміття.
До слова, за офіційними даними уряду, в Україні накопичено 36 млрд. тонн відходів.