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    В Угорщині виловлюють тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці із Закарпаття

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    Спеціальна техніка з вилову сміття на Тисі працює цілодобово - В Угорщині виловлюють тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці із Закарпаття
    Спеціальна техніка з вилову сміття на Тисі працює цілодобово
    Скріншот з відео

    Спецтехніка працює біля угорського міста Вашарошнамень неподалік кордону з Україною

    В Угорщині спеціальна техніка цілодобове виловлює тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці Тисі з боку Закарпаття.

    Про це повідомляє угорське видання «Три кордони»

    Зазначається, що спецтехніка працює біля угорського міста Вашарошнамень неподалік кордону з Україною.

    ЗМІ додає, що спеціальна техніка з вилову сміття на Тисі працює цілодобово.

    У вівторок, 4 лютого, лише за половину дня було виловлено 60 тонн пластикового та іншого сміття.

    До слова, за офіційними даними уряду, в Україні накопичено 36 млрд. тонн відходів.

    екологія Закарпаття сміття Угорщина Україна річка
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