Суд призупинив будівництво сміттєпереробного заводу у Львові



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Європейський банк реконструкції та розвитку має намір інвестувати в будівництво заводу 25 млн євро, ще 10 млн євро надасть Європейський екологічний фонд

Суд призупинив будівництво сміттєпереробного заводу по вул. Пластовій, 13 у Львові. Про це сказано в повідомленні Львівської міської ради.

Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення про призупинення дії рішення виконавчого комітету, яке надає дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13.

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір інвестувати в будівництво заводу 25 млн євро, ще 10 млн євро надасть Європейський екологічний фонд.

Як повідомлялось, Львів планував побудувати сміттєпереробний завод до 2020 року.

Львівська міська рада виділила комунальному підприємству «Зелене місто» земельну ділянку площею 6,7007 га по вул. Пластовій, 13 під будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

Львівська міськрада передбачила на будівництво заводу в 2018 році 43 млн гривень.