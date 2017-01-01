В Україні буде хмарно та прохолодно: прогноз погоди на 26 листопада

У західних областях очікуються сильні дощі, подекуди зі снігом

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 листопада, в Україні буде хмарно та прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вночі у східних областях пройде невеликий сніг, а у західних регіонах дощ, місцями сильний. На решті території країни без істотних опадів. На Правобережжі синоптики попереджають про туман, на сході країни на дорогах місцями



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У західних областях очікуються сильні дощі, подекуди зі снігом

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 листопада, в Україні буде хмарно та прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у східних областях пройде невеликий сніг, а у західних регіонах дощ, місцями сильний. На решті території країни без істотних опадів.

На Правобережжі синоптики попереджають про туман, на сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4 тепла до −1 морозу, вдень 2-7 тепла.

Погода в Києві сьогодні буде без істотних опадів. Вночі та вранці очікується туман. Вночі від 0 до 2 градусів, вдень близько 5 тепла.

У Львові синоптики прогнозують дощ, місцями сильний. Температура вночі 1-3 градуси, вдень 4-6.

У Харкові в неділю вночі пройде невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вночі від −3 до-5 градусів морозу, вдень від 0 до −2.

В Карпатах 26 листопада місцями невеликий дощ, подекуди дощ зі снігом. Температура вночі від 2 до −3 градусів, вдень 0-5.

У Криму найближчої доби опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1 тепла до −1 градуса морозу, вдень — 6-8 тепла.