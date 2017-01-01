В Україні буде хмарно та прохолодно: прогноз погоди на 26 листопада
- Вчора, 06:31
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У західних областях очікуються сильні дощі, подекуди зі снігом
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 листопада, в Україні буде хмарно та прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі у східних областях пройде невеликий сніг, а у західних регіонах дощ, місцями сильний. На решті території країни без істотних опадів.
На Правобережжі синоптики попереджають про туман, на сході країни на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4 тепла до −1 морозу, вдень 2-7 тепла.
Погода в Києві сьогодні буде без істотних опадів. Вночі та вранці очікується туман. Вночі від 0 до 2 градусів, вдень близько 5 тепла.
У Львові синоптики прогнозують дощ, місцями сильний. Температура вночі 1-3 градуси, вдень 4-6.
У Харкові в неділю вночі пройде невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вночі від −3 до-5 градусів морозу, вдень від 0 до −2.
В Карпатах 26 листопада місцями невеликий дощ, подекуди дощ зі снігом. Температура вночі від 2 до −3 градусів, вдень 0-5.
У Криму найближчої доби опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1 тепла до −1 градуса морозу, вдень — 6-8 тепла.