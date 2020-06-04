В Україні цього року 14 людей отруїлися грибами



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Летальних випадків не було

Із початку року в Україні зареєстрували 13 випадків отруєння дикорослими грибами. Станом на сьогодні захворіло 14 людей. З них четверо дітей. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я України.

«Протягом цього року в Україні зареєстрували 13 випадків отруєння дикорослими грибами. Внаслідок цього, станом на 4 червня, захворіло 14 людей, з них четверо — діти. Летальних випадків не було», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отруєння дикорослими грибами були зареєстровані у:

Вінниччині — 1 людина;

Дніпропетровщині — 2 дорослих та 4 дітей;

Донеччині — 3 людей;

Кіровоградській області — 1 людина;

Одещині — 1 людина;

Чернігівщині — 2 людей;

Черкащині — 1 людина.

«У трьох випадках причиною отруєнь було вживання маринованих грибів. У восьми — відварних та смажених. У двох випадках, у сирому вигляді гриби вживали в їжу двоє дітей. Вся харчова продукція, що стала причиною захворювання, була приготована у домашніх умовах (крім сирих грибів, що їх їли діти)», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у МОЗ, лише 500 видів грибів, які ростуть в Україні, вважаються їстівними. Інші можуть вправно маскуватись під їстівні, як опеньок несправжній чи печериця отруйна.