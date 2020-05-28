Ранні овочі: фахівці розповіли, де найбільше нітратів



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Щоб дізнатися точну кількість нітратів, краще нести овочі до лабораторій на ринках, - експертка

Найбільше нітратів зараз у білій і червоній редисці, огірках, молодій картоплі, буряках і полуниці, - Держпродспоживслужба

Фахівці Держпродспоживслужби стверджують, що у сезонних овочах перевищення норми нітратів розповсюджене явище. Про це пише molbuk.ua.

Зазначається, що найчастіше «лідирує» біла редиска – у деяких партіях фіксували перевищення норми нітратів втричі. «Також варто обережно вибирати червону редиску», - застерігають фахівці.

Начальниця відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Ірина Смоляк поінформувала, що з початку травня побільшало випадків перевищення рівня нітратів не лише у білій та червоній редисці, але й в огірках, молодій картоплі та буряках, а також у полуниці.

«До речі, нітратів надміру саме в нашій картоплі, українській. В імпортній, яку завозили у квітні, перевищення не було. Можливо, причина в різних добривах, які використовують під час вирощування». – говорить Смоляк.



За словами фахівця, у лабораторіях ринків перевіряють кожну партію овочів та фруктів, після чого продавцеві видають експертний висновок, де вказано походження і якість продукції. «Там обов’язково має бути вказано вміст нітратів. Якщо ж виявляють перевищення – така продукція знімається з продажу, адже її вживання може спровокувати проблеми зі здоров’ям», - розповіла Смоляк.



Експертка пояснила, що нітрати – це солі азотної кислоти, яких дуже багато довкола: в ґрунті, у воді. «За один раз вони не завдадуть великої шкоди, але при частому вживанні нітратних овочів і фруктів у великій кількості, ці солі накопичуються в організмі і можуть призвести до отруєння. Тому продукцію на ринках щоразу перевіряють. Недобре, що є стихійні ринки біля дороги, адже там немає гарантії безпечності продукції», – пояснила Смоляк.



На думку фахівця, щоб дізнатися точну кількість нітратів, краще нести овочі до лабораторій на ринках. «Кишенькові нітратоміри не можуть показати точні дані. Вони не відкалібровані, і можуть давати велику похибку», - зауважує Смоляк.



Як обрати овочі і фрукти та як зменшити рівень нітратів



Редиска, огірок, яблуко мають більше нітратів, коли трохи підсихають. Що ж до кабачків, то найбільше нітратів у невеликих молодих овочах, бо їх зривають зарано.



Купуйте овочі та фрукти натурального вигляду: вони не повинні бути надто великі, неприродньо яскравого забарвлення. Водночас бліднувато-біла середина моркви і буряка вказує на перенасиченість добривами.



З метою безпеки краще обирати насамперед сезонні овочі та городину з відкритого ґрунту, а не з теплиці.



Особливо обережно варто їсти ранні овочі та фрукти дітям і вагітним.



Щоб не сумніватися в якості продуктів, варто переглянути у продавців експертний висновок лабораторії: там повинні бути вказані і кількість виявлених нітратів у тому чи іншому продукті, і допустимі норми.



Щоби зменшити кількість нітратів, куплені овочі та фрукти можна занурити на 20-30 хвилин у воду, попередньо обрізавши хвостики. Це допоможе зменшити вміст нітратів на 10-15%. Перед споживанням добре мийте продукти.



Ранні огірки, картоплю, кабачки, редиску і яблука краще чистити від шкірки, бо в цей час року вона є радше джерелом нітратів, ніж вітамінів. Так само потрібно видаляти стебла в зелені, салаті, качан і прожилки в молодій капусті.



Термічна обробка руйнує шкідливі речовини в овочах. Якщо ж ви готуєте салат зі свіжих овочів, з’їдайте його одразу, не залишайте в холодильнику.

Не варто переїдати ранніх овочів і фруктів, скажімо, кілограм полуниці за один раз.