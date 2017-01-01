В Україні - дощі з мокрим снігом, температура до +8

Температура повітря в Києві становитиме від +1 до +3

Погода на сьогодні: 7 грудня по всій території України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, на сході без опадів. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +8 в залежності від регіону. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Українські синоптики очікують мінливу хмарність на сході України,



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Температура повітря в Києві становитиме від +1 до +3

Погода на сьогодні: 7 грудня по всій території України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, на сході без опадів. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +8 в залежності від регіону. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Українські синоптики очікують мінливу хмарність на сході України, температура повітря складе від -1 до +4, на півдні країни місцями дощі з мокрим снігом - від +2 до +8, у Криму - від +5 до +7, дощі.

В західній Україні - дощі, місцями з мокрим снігом, повітря прогріється від +2 до +4.

У центрі країни місцями дощі з мокрим снігом, прогнозують від -1 до +4, на півночі також місцями дощі з мокрим снігом, температура повітря складе від -1 до +4.

Температура повітря становитиме від +1 до +3 вдень, і -1 +1 вночі. Вітер західний, 7-12 м/с секунду. Очікуються дощі з мокрим снігом.