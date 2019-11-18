В Україні хочуть спростити реєстрацію таксі



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Представники уряду провели зустріч із представниками ринку таксі в Україні

Незабаром в Україні можуть спростити процес отримання права на здійснення діяльності таксі, замінивши ліцензії на повідомлення.

Відповідна ініціатива міститься у зареєстрованому у парламенті законопроєкті, передає пресслужба Міністерства інфраструктури.

«Новим законопроєктом планується дерегулювати процедури набуття права на провадження діяльності з перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення (заміна ліцензій на повідомлення)», — повідомили у Міністерстві інфраструктури за підсумками зустрічі з представниками ринку таксі в Україні.

Разом з тим, Укртрансбезпеці пропонують надати право здійснювати контроль за діяльністю таксі. Зокрема, працівники Укртрансбезпеки зможуть здійснювати «контрольне придбання послуг» для того, аби визначити, чи дотримується перевізник законів про автомобільний транспорт.

До слова, Нацбанк хоче дозволити знімати гроші з карток у касах магазинів. «Нацбанк пропонує надати можливість держателям електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток) у разі потреби отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (з відповідною реєстрацією). Також йдеться про оптимізацію норм щодо обліку таких операцій», - вказали у регуляторі.