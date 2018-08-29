В Україні хочуть змінити вимоги до розміру вікон в залежності від регіону
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Розсилка
Нову державну будівельну норму повинні прийняти найближчим часом
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує змінити державну будівельну норму (ДБН) щодо вимог до розміру вікон при будівництві будівель залежно від світлокліматичних особливостей регіону.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
«У новій ДБН щодо освітлення ми пропонуємо скоригувати розрахунки природного освітлення в приміщеннях. Зокрема, уточнити зонування території України за світловим кліматом, розподіливши її на чотири зони зі світлокліматичними особливостями. Це дасть можливість більш коректно розраховувати необхідну мінімальну площу вікон у приміщеннях в різних регіонах України, і, отже, підвищить інсоляцію і комфорт у приміщеннях», - написав він.
- Що стосується зон, то до першої планується включити Житомирську, Хмельницьку, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Львівську та Волинську області.
- До другої зони мають увійти Закарпатська, Чернівецька, Вінницька, Київська, Чернігівська і Сумська області.
- До третьої зони включать Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Черкаську, Донецьку та Луганську області.
- Четверта зона включає Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області та Крим.
Як додав заступник міністра, нову державну будівельну норму мають прийняти найближчим часом, а поширюватися вона буде на проектування освітлення приміщень у житлових, цивільних, промислових будівлях і спорудах, на територіях промислових і сільськогосподарських підприємств, а також на проектування зовнішнього освітлення населених пунктів, у тому числі, вулиць, доріг і парків.