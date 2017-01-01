В Україні каратимуть за домашнє насильство і примус до шлюбу

За законопроект №4952 у другому читанні і в цілому проголосував 241 народний депутат

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за домашнє насильство і примус до шлюбу. За законопроект №4952 у другому читанні і в цілому проголосував 241 народний депутат, повідомляє прес-служба Верховної Ради. Як наголошується в пояснювальній записці, даний законопроект імплементує положення Стамбульської конвенції, яку Рада наразі не



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За законопроект №4952 у другому читанні і в цілому проголосував 241 народний депутат

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за домашнє насильство і примус до шлюбу.

За законопроект №4952 у другому читанні і в цілому проголосував 241 народний депутат, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Як наголошується в пояснювальній записці, даний законопроект імплементує положення Стамбульської конвенції, яку Рада наразі не ратифікувала.

Ухваленим законом до Кримінального кодексу вводиться стаття про домашнє насильство. У статті дається визначення домашнього насильства як умисного систематичного фізичного, психологічного або економічного насильства по відношенню до нинішнього або колишнього чоловіка чи дружини або іншого родича, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілого.

Покарання — 150-240 годин громадських робіт, арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 2 років.

Крім того, у Кримінальному кодексі депутати передбачили кримінальну відповідальність за примус до шлюбу або продовження примусово укладеного шлюбу, за примусове співжиття, примусовий шлюб з метою переміщення людини до іншої країни.

За такі діяння передбачається кримінальна відповідальність у вигляді арешту до 6 місяців, обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Депутати уточнили в Кримінальному кодексі положення статей, що стосуються сексуального насильства. У Кримінальному кодексі також прописали, що обтяжуючою обставиною при вчиненні злочину буде вчинення його в присутності малолітнього, злочин щодо психічно хворої людини або малолітнього. Обтяжуючою обставиною також буде учинення злочину щодо як чинного, так і колишнього чоловіка (дружини).