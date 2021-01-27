МОЗ звітував про ситуацію з коронавірусом в регіонах

Чиновники стверджують, що в країні продовжує знижуватися захворюваність на ковід

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дані про ситуацію з коронавірусом в регіонах станом на 27 січня. Як стверджують урядовці, у країні продовжує знижуватися захворюваність на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Наразі в країні показник захворюваності перевищує норму в 4,5 рази. Зараз цей показник становить 183,9 на 100 тисяч населення при нормі 40. Найгірша ситуація у Запорізькій (316,4), Миколаївській (306,9) та Чернівецькій (295) областях. Найкраща - у Кіровоградській (63,7), Херсонській (109,1) і Харківській (130,1) областях. У Києві показник захворюваності становить 259,2.

Також в країні вільні більш ніж дві третини лікарняних ліжок для хворих на коронавірус. Станом на 27 січня в країні зайняті 28,5% ліжок, при цьому немає жодного регіону, де ліжка були зайняті більш ніж на 50%.

Наголошується, що в Одеській області проводиться недостатня кількість тестів на коронавірус - 42,2 при нормі 48 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 3 776 нових випадків коронавірусу. При цьому 2430 осіб були госпіталізовані, 145 - померли.

27 січня нардепи планують розглянути проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти Covid-19». У документі міститься вимога до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я України якнайшвидше розробити та ухвалити план вакцинації населення України від коронавірусу SARS-CoV-2, «базуючись на даних епідеміологічного спостереження, математичного моделювання та прогнозування, а також з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій та досвіду інших країн».

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