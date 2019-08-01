В Україні місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 1 серпня



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Сьогодні протягом дня в Україні в середньому прогнозується від +22 до +26 градусів

Погода в Україні у четвер, 1 серпня, буде прохолоднішою - новий місяць розпочнеться з подальшим зниженням температури повітря. Однак день пройде майже без опадів - незначні дощі очікуються лише у північних областях та в Карпатському регіоні.

Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні протягом дня в Україні в середньому прогнозується від +22 до +26 градусів.

У Чернігівській, Харківській та Сумській областях стовпчики термометрів показуватимуть близько +17... +22 градуси.

На Півдні та на Закарпатті поки ще збережеться тепла погода - температура повітря становитиме від +25 до +29 градусів.

За даними синоптика, дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України. Діденко зазначає, що 1 серпня буде багато сонця.

У Києві серпень розпочнеться свіжою погодою: у столиці сьогодні передбачається +20+22 градуси, можуть набігати хмарки, невеликий дощ чергуватиметься із сонцем.

Як повідомлялось, наприкінці серпня українцям обіцяють перші заморозки.