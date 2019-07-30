Синоптики дали прогноз погоди на серпень: можливі заморозки



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За даними Укргідрометцентру, абсолютний мінімум серпня - 1-7° тепла, на півдні до 11°, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу

Наприкінці серпня українцям обіцяють перші заморозки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Абсолютний мінімум серпня - 1-7° тепла, на півдні до 11°, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу. Заморозки на поверхні грунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму», - повідомили синоптики.

Абсолютний максимум температури сягає 34-42°, в гірських районах 26-33°.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на серпень.

Середня місячна температура серпня передбачається 19-24°, в гірських районах 16-18°, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.

Середня місячна температура серпня становить 17-20°, у південних областях та Приазов’ї мiсцями 21-23°, у Карпатах та горах Криму 11-16°.

Середня місячна кількість опадів складає в південних областях та в Криму 27-59 мм, на решті території 35-76 мм, у Карпатах та на Прикарпаттi до 145 мм.

Середня місячна температура передбачається 19-24°, в гірських районах 16-18°, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.