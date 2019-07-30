  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики дали прогноз погоди на серпень: можливі заморозки

    • Розсилка
    Синоптики дали прогноз погоди на серпень: можливі заморозки

    За даними Укргідрометцентру, абсолютний мінімум серпня - 1-7° тепла, на півдні до 11°, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу

    Наприкінці серпня українцям обіцяють перші заморозки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Абсолютний мінімум серпня - 1-7° тепла, на півдні до 11°, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу. Заморозки на поверхні грунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму», - повідомили синоптики.

    Читайте також

    Абсолютний максимум температури сягає 34-42°, в гірських районах 26-33°.

    Крім того, синоптики дали прогноз погоди на серпень.

    Середня місячна температура серпня передбачається 19-24°, в гірських районах 16-18°, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень. 

    Середня місячна температура серпня становить 17-20°, у південних областях та Приазов’ї мiсцями 21-23°, у Карпатах та горах Криму 11-16°.

    Середня місячна кількість опадів складає в південних областях та в Криму 27-59 мм, на решті території 35-76 мм, у Карпатах та на Прикарпаттi до 145 мм.

    Середня місячна температура передбачається 19-24°, в гірських районах 16-18°, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.

    Місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

    Читайте також
    прогноз погоди вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ