В Україні місцями пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 3 липня



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Стовпчики термометрів 3 липня будуть показувати +23 +28 градусів

Погода в Україні у середу, 3 липня, буде сонячною, свіжою і менш гарячою, ніж у попередні дні. Літні грози очікуються в південних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на сході країни очікується суха, температура повітря почне трохи знижуватися. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +30 градусів. У Дніпрі можлива гроза.

В південних областях пройдуть дощі з грозами, місцями можливий шквальний вітер і град. Вночі в регіоні температура повітря складе +18 +22 градуси, вдень повітря прогріється до +29 +31 градус. У Криму синоптики прогнозують дощ з грозою. Вночі +18 +20 градусів, удень повітря нагріється до +29 +31 градуса.

В північних областях буде сухо і сонячно, без опадів. Температура повітря опуститься. Вночі очікується +14 +16 градусів, вдень від +24 до +26 градусів.

На заході синоптики прогнозують комфортну суху погоду, без опадів. Вночі в регіоні очікується від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +23 +26 градусів.

В центральній частині України буде сухо, дощи не прогнозуються. Вночі температура повітря складе +17 +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +30 градусів.

У Києві 3 липня буде комфортно, сухо і сонячно. Можлива невелика хмарність. Вночі +15 +17 градусів, вдень очікується від +24 до +26 градусів.