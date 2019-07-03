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    В Україні місцями пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 3 липня

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    В Україні місцями пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 3 липня

    Стовпчики термометрів 3 липня будуть показувати +23 +28 градусів

    Погода в Україні у середу, 3 липня, буде сонячною, свіжою і менш гарячою, ніж у попередні дні. Літні грози очікуються в південних областях.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Погода на сході країни очікується суха, температура повітря почне трохи знижуватися. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +30 градусів. У Дніпрі можлива гроза.

    В південних областях пройдуть дощі з грозами, місцями можливий шквальний вітер і град. Вночі в регіоні температура повітря складе +18 +22 градуси, вдень повітря прогріється до +29 +31 градус. У Криму синоптики прогнозують дощ з грозою. Вночі +18 +20 градусів, удень повітря нагріється до +29 +31 градуса.

    В північних областях буде сухо і сонячно, без опадів. Температура повітря опуститься. Вночі очікується +14 +16 градусів, вдень від +24 до +26 градусів.

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    На заході синоптики прогнозують комфортну суху погоду, без опадів. Вночі в регіоні очікується від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +23 +26 градусів.

    В центральній частині України буде сухо, дощи не прогнозуються. Вночі температура повітря складе +17 +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +30 градусів.

    У Києві 3 липня буде комфортно, сухо і сонячно. Можлива невелика хмарність. Вночі +15 +17 градусів, вдень очікується від +24 до +26 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер негода
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