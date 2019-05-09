В Україні місцями пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 9 травня



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Синоптик попередила про нічні заморозки

На більшій частині України у четвер, 9 травня, дощі, нарешті, припиняться. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«9-го у західній частині України, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях дощі припиняться, нарешті можна буде пересвідчитися, що сонце про нас не забуло. На решті території України - схід, більша частина центральних областей та півдня - пройдуть дощі, місцями з грозами», пише синоптик.

Вітер буде з північного заходу, поривчастий, зазначила Діденко.

За її даними, температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме відносно комфортні +14+18 градусів, а на сході та півночі навіть до +20 градусів.

Синоптик попередила і про нічні заморозки.

«Ніч, звичайно, буде холодніша, +5+9 градусів, на сході +7+13 градусів. У західних областях вночі найхолодніше, +1+5 градусів, подекуди - увага! - заморозки 0-3 градуси», - зазначила Діденко.

У Києві 9-го травня з`явиться сонце, потепліє. Хіба аж надвечір збільшиться хмарність, піде дощ. Вдень у четвер температура повітря досягне +15+18 градусів.

«До кінця тижня у столиці вже так і буде, тепло, але перспективи бути сонячною є хіба що у найближчої неділі, бо 10 та 11 травня - переважно вологі, з періодичними дощами», - резюмувала синоптик.

Раніше повідомлялося, що на більшій частині України у четвер, 9 травня, дощі, нарешті, припиняться.

Наразі в Україну перемістилася холодна арктична повітряна маса з півночі і зустрілася з вологим дощовим циклоном з півдня. Сильні дощі циклону з півдня увійшли в холодне повітря і в результаті дії низької температури перетворилися в сніг.