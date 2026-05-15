В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026

Вікторія Літвінова
Хмарно з проясненнями, дощі на сході та заході країни
Вдень у столиці температура коливатиметься від 19 до 21°

Сьогодні, 15 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Погоду в Україні все ще визначатиме поле зниженого тиску. Найбільш нестійка погода очікується у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, де місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами переважно в денні години. На решті території опадів не прогнозується. Вітер західний, у західних областях південний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–11°, вдень 17–22°, на північному сході країни та в Карпатах 14–19°.

У четвер, 15 травня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 6–11°, вдень 17–22°; у Києві вночі 9–11°, вдень 19–21°.

Нагадаємо, до кінця цього тижня в Україні очікуються атмосферні фронти: дощі та весняні грози. Циклони принесуть рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас. 

