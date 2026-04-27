Українські фрукти можуть стати дефіцитом: аграрії зробили тривожний прогноз

Через квітневі заморозки врожай кісточкових в Україні може скоротитися вдвічі

Завдяки погодним примхам Україна може втратити половину врожаю фруктів. Під загрозою опинилися абрикоси, персики, вишні та сливи. Найбільших збитків зазнали північні та центральні регіони країни. Про повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Експерти аграрного ринку твердять, що весняні заморозки завдали серйозного удару по українському садівництву: втрати врожаю кісточкових культур (абрикосів, персиків, вишні та сливи) можуть становити до 50%.

Найбільше постраждали плодові дерева у:

Волинській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Черкаській,

Полтавській,

Закарпатській,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській областях.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що проблеми почали формуватися ще взимку – сильні морози пошкодили дерева, а різке потепління в березні спровокувало раннє цвітіння. Коли слідом за цим повернулися заморозки, постраждали передусім ранні кісточкові.

«Найбільше ризикують абрикоси. Черешня і вишня також під загрозою, однак реальний масштаб втрат стане зрозумілим через 2–3 тижні – з урахуванням можливих травневих заморозків», – зазначає Марчук.

Аграрії кажуть, що зменшення пропозиції на внутрішньому ринку є неминучим. Проте його намагатимуться компенсувати.

Зростання імпорту:

Черешня, вишня та інші кісточкові обійдуться споживачами дорожче, ніж торік. Окрім втрат врожаю, на ціну тисне зростання собівартості виробництва.

«Фрукти однозначно будуть дорожчі, ніж минулого сезону, тому що є фактор здорожчання всіх елементів виробництва від палива до відповідних препаратів для підживлення дерев. Якщо ще буде обмежена пропозиція через погодні втрати, то вони точно будуть дорожчі», – зазначив голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

