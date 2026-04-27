Українські фрукти можуть стати дефіцитом: аграрії зробили тривожний прогноз

glavcom.ua
Весняні заморозки завдали серйозного удару по українському садівництву
Через квітневі заморозки врожай кісточкових в Україні може скоротитися вдвічі 

Завдяки погодним примхам Україна може втратити половину врожаю фруктів. Під загрозою опинилися абрикоси, персики, вишні та сливи. Найбільших збитків зазнали північні та центральні регіони країни. Про повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Експерти аграрного ринку твердять, що весняні заморозки завдали серйозного удару по українському садівництву: втрати врожаю кісточкових культур (абрикосів, персиків, вишні та сливи) можуть становити до 50%.

Найбільше постраждали  плодові дерева у:

  • Волинській,
  • Рівненській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Полтавській,
  • Закарпатській,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській областях.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що проблеми почали формуватися ще взимку – сильні морози пошкодили дерева, а різке потепління в березні спровокувало раннє цвітіння. Коли слідом за цим повернулися заморозки, постраждали передусім ранні кісточкові. 

«Найбільше ризикують абрикоси. Черешня і вишня також під загрозою, однак реальний масштаб втрат стане зрозумілим через 2–3 тижні – з урахуванням можливих травневих заморозків», – зазначає Марчук.

Аграрії кажуть, що зменшення пропозиції на внутрішньому ринку є неминучим. Проте його намагатимуться компенсувати.

  • Зростання імпорту: частину попиту на абрикоси та персики доведеться закривати за рахунок закордонних поставок.
  • Ціновий стрибок: Черешня, вишня та інші кісточкові обійдуться споживачам дорожче, ніж торік. Окрім втрат врожаю, на ціну тисне зростання собівартості виробництва.

«Фрукти однозначно будуть дорожчі, ніж минулого сезону, тому що є фактор здорожчання всіх елементів виробництва від палива до відповідних препаратів для підживлення дерев. Якщо ще буде обмежена пропозиція через погодні втрати, то вони точно будуть дорожчі», – зазначив голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

«Главком» писав, що в Україні стартував сезон реалізації молодої білоголової капусти з місцевих господарств. Попри те, що через холодну весну збір врожаю почався на два тижні пізніше, перші цінники приємно дивують покупців. 

Нагадаємо, на українському ринку овочів «борщового набору» спостерігається зростання вартості моркви. Аналітики повідомляють, що ціни підскочили одразу на 20%, а якісний товар стає дефіцитним. Як повідомляють експерти EastFruit, основною причиною цінового стрибка став дисбаланс між високим попитом та обмеженою пропозицією якісної продукції.

Зауважимо, що замість очікуваного весняного подорожчання, український ринок овочів накрила чергова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Фермери, які тримали продукцію до березня в надії на високі прибутки, змушені переглядати цінники у бік зменшення.

Читайте також:

Читайте також

Ринок фруктів адаптується до умов війни
Мандаринова економіка. Як змінився імпорт фруктів в Україну за час війни
30 березня, 11:15
Посівний календар на квітень 2026 року: графік висадки овочів та квітів
Посівний календар на квітень 2026: час великої висадки та пробудження відкритого ґрунту
29 березня, 18:00
Цвітіння форзиції у столиці. 2 квітня 2026 року
У Києві масово зацвіла форзиція та розпустилася верба (фото)
2 квiтня, 09:47
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59
Львівщину засипає снігом
На Львівщині випав сніг (відео)
7 квiтня, 23:46
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
9 квiтня, 05:59
Сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів
Літо буде аномально спекотним? Укргідрометцентр прокоментував прогнози
15 квiтня, 16:54
Гідрометцентр спрогнозував заморозки до -3° у ніч на 21 квітня
Україну накриють заморозки. Гідрометцентр назвав області та попередив про небезпеку
20 квiтня, 16:14
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59

НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн
НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн
Шмигаль назвав суму, якої бракує Україні для підготовки до зими
Шмигаль назвав суму, якої бракує Україні для підготовки до зими
Валютні обмеження ускладнюють міжнародну діяльність бізнесу і потребують пом'якшення – юрист
Валютні обмеження ускладнюють міжнародну діяльність бізнесу і потребують пом'якшення – юрист
Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський
Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський
Підвищення прайс-кепів виправило помилку, яка обмежила імпорт і повернула відключення – експерт
Підвищення прайс-кепів виправило помилку, яка обмежила імпорт і повернула відключення – експерт

Новини

«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
