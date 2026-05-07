Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві розпочалося метеорологічне літо

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві розпочалося метеорологічне літо
Тривалість метеорологічної весни збіглася з кліматичною нормою
фото: Ірина Міллер/glavcom.ua

Цьогорічне метеорологічне літо розпочалося у Києві на тиждень раніше середньобагаторічних показників

У Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.

«Метеорологічна весна, яка почалася 23 лютого і тривала 70 днів, закінчилась. Її тривалість збіглася з кліматичною нормою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогорічне метеорологічне літо розпочалося у Києві на тиждень раніше середньобагаторічних показників. Загалом за 146 років спостережень метеорологічне літо розпочиналось: найраніше – 22 квітня 1996 року, найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках.

Раніше повідомлялося, що у Києві та області з 6 до 8 травня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погода у ці дні сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж на природі, при наявності відкритого вогню.

Читайте також:

Теги: літо погода Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед восьми госпіталізованих постраждалих – одна дитина
Стрілянина в Києві. Кличко описав стан поранених
19 квiтня, 12:48
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
20 квiтня, 04:26
Президент зробив заяву про теракт у Києві
Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування
20 квiтня, 21:25
Цвітіння тюльпанів у Києві – завжди очікуване свято, на яке з нетерпінням чекають і мешканці, і гості столиці
У столиці розпочався сезон тюльпанів: перелік адрес, де можна помилуватися красою
22 квiтня, 18:35
Прогноз погоди на 24 квітня
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
24 квiтня, 06:00
Сокира, якою чоловік налякав сусідів
Розмахував сокирою та намагався відібрати скутер у підлітка: у Києві затримано агресивного дебошира
23 квiтня, 09:14
Угода відкриває нові можливості для столичних підприємців на іспанському ринку
Олександр Предиткевич підписав угоду про співпрацю з КМДА: новий етап розвитку відносин між Києвом та Іспанією
24 квiтня, 19:11
Квітневі контрасти: на столичній Оболоні білий сніг змішався з пелюстками квітів, що вже осипаються з дерев
У передостанній день квітня на Оболоні раптово пішов сніг (відео)
29 квiтня, 12:17
Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні
У Деснянському районі столиці вилучено бойову частину «Герані-2» (фото)
5 травня, 15:19

Новини

У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського
У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського
На Київщині жителі знайшли бойову частину дрона «Герань-2»
На Київщині жителі знайшли бойову частину дрона «Герань-2»
У Києві розпочалося метеорологічне літо
У Києві розпочалося метеорологічне літо
На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки
На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки
Затримано агента ФСБ, який координував підпали військових авто у Києві
Затримано агента ФСБ, який координував підпали військових авто у Києві
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн

Новини

Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua