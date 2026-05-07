У Києві розпочалося метеорологічне літо

Цьогорічне метеорологічне літо розпочалося у Києві на тиждень раніше середньобагаторічних показників

У Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.

«Метеорологічна весна, яка почалася 23 лютого і тривала 70 днів, закінчилась. Її тривалість збіглася з кліматичною нормою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогорічне метеорологічне літо розпочалося у Києві на тиждень раніше середньобагаторічних показників. Загалом за 146 років спостережень метеорологічне літо розпочиналось: найраніше – 22 квітня 1996 року, найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках.

Раніше повідомлялося, що у Києві та області з 6 до 8 травня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погода у ці дні сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж на природі, при наявності відкритого вогню.