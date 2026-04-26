У Дніпрі вирувала піщана буря

Надія Карбунар
Негода на Дніпропетровщині триває, людей просять бути обачними
фото: скріншот із відео

Через шквальний вітер в громадах Дніпропетровщини повалені дерева та пошкоджені автівки

Дніпро охопила негода. У місті вирувала піщана буря, а шквальний вітер зносив дахи. Як інформує «Главком», відповідні відео очевидці публікують у соцмережах.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжи, понад 160 тисяч абонентів знеструмлені через негоду у різних районах краю.

«Над відновленням мереж працюють понад 80 бригад. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Роботи тривають безперервно. Паралельно працюють комунальні служби. Через шквальний вітер в громадах повалені дерева, пошкоджені автівки. Непогода триває. Прошу жителів бути обачними. Не підходити до обірваних ліній електропередач та дотримуватися правил безпеки», – повідомив Олександр Ганжа.

Нагадаємо, внаслідок негоди у Запоріжжі загинув чоловік. Через сильні пориви вітру дерево впало на легковий автомобіль, у якому перебував водій.

Раніше під час негоди, яка супроводжується поривами шквального вітру, у Харкові зірвало шматок даху з багатоповерхового будинку. Він ледь не влетів в автівку, яка рухалась дорогою.

Відомо, що через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Також у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

Напередодні синоптики попереджали, що у неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

