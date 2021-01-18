Продаж авто: які податки повинен сплатити старий власник машини

У податковій нагадали автовласникам, як вираховувати суму податку з продажу авто

Після того, як власник авто розлучився зі своєю машиною і передав документи і ключі новому господареві, він зобов'язаний сплатити податок з продажу автомобіля.

У Державній податкової службі нагадали, що порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу або обміну фізичними особами об’єктів рухомого майна визначений статею 173 Податкового кодексу України.

Про це йдеться на сторінці ДПС у Києвській області.

Отже, яка ставка податку? Дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5%.

Винятком є дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного (!) з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, – такий дохід не підлягає оподаткуванню.

Якщо продали декілька автівок:

дохід, отриманий платником від продажу другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, оподатковується за ставкою 5%;

дохід, отриманий платником від продажу третього та наступних транспортних засобів – за ставкою 18%.

Крім того, дохід від продажу другого та наступних легкового автомобіля чи мотоцикла, мопеда є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.

Також важливо знаати, з якої ціни розраховується податок. Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Нагадаємо, що українці в 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому випадку, якщо їх вартість становить не менше ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і вік не перевищує 5 років. Вартість машин оцінює Міністерство економіки. На сайті відомства публікують повний список автомобілів, за які потрібно заплатити податок. Зараз таких близько 213 моделей.

Також Мін’юст повідомив, скільки коштує зареєструвати нерухомість у 2021 році.

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