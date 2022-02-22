Скільки шкіл перейшли на дистанційку через війну

На Донеччині 41 садочок і 49 шкіл (понад 12 тис. учнів), що розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес

Шкарлет зазначив, що школи працюють у звичайному режимі

Незважаючи на загострення ситуації на Донбасі, навчання у закладах освіти на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей триває. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у Телеграм.

За його словами, зараз інформаційне поле сповнене різного роду тривожних повідомлень. Не всі відповідають дійсності, а більшість взагалі створено з метою нагнітання ситуації та дестабілізації держави.

«Я хочу офіційно поінформувати: освітній процес у закладах освіти, розташованих на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, триває. МОН перебуває на постійному зв'язку із департаментами освіти вказаних областей»,– наголосив міністр.

Шкарлет зазначив, що школи працюють у звичайному режимі. Лише 32 школи на підконтрольній території Донеччини та Луганщини перейшли на дистанційку через небезпеку в регіоні.

Так, у Донеччині станом на 21 лютого 41 садочок (понад 3 тис. дітей) і 49 шкіл (понад 12 тис. учнів), що розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес. У звичному режимі працюють 19 садочків і 15 шкіл.

Ще 21 садочок (1,7 тис. дітей) і 19 шкіл (понад 6 тис. учнів) у Донецькій області працюють дистанційно через епідеміологічну ситуацію.

Через погіршення безпекової ситуації у дистанційному форматі працюють 15 шкіл (понад 2 тис.учнів). Один заклад дошкільної освіти (98 дітей) не працює.

У звичному режимі працюють всі заклади дошкільної освіти (19 садочків, де майже 1 100 дітей) і 25 шкіл (понад 5 тис. учнів), що розташовані найближче до лінії розмежування у Луганській області.

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації переведено на дистанційне навчання 17 шкіл Щастинського району Луганської області (понад 3,5 тис.учнів).

Шкарлет також закликав усіх батьків зберігати спокій. «Прошу перевіряти достовірність будь-яких «новин», критично мислити і довіряти тільки офіційним джерелам комунікації нашої країни», – підкреслив Шкарлет.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР. Увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи. А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.