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    Наука та освіта

    Скільки шкіл перейшли на дистанційку через війну

    На Донеччині 41 садочок і 49 шкіл (понад 12 тис. учнів), що розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес - Скільки шкіл перейшли на дистанційку через війну
    На Донеччині 41 садочок і 49 шкіл (понад 12 тис. учнів), що розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес
    фото: UNICEF/Gilbertson

    Шкарлет зазначив, що школи працюють у звичайному режимі

    Незважаючи на загострення ситуації на Донбасі, навчання у закладах освіти на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей триває. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у Телеграм.

    За його словами, зараз інформаційне поле сповнене різного роду тривожних повідомлень. Не всі відповідають дійсності, а більшість взагалі створено з метою нагнітання ситуації та дестабілізації держави.

    «Я хочу офіційно поінформувати: освітній процес у закладах освіти, розташованих на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, триває. МОН перебуває на постійному зв'язку із департаментами освіти вказаних областей»,– наголосив міністр.

    Шкарлет зазначив, що школи працюють у звичайному режимі. Лише 32 школи на підконтрольній території Донеччини та Луганщини перейшли на дистанційку через небезпеку в регіоні.

    Так, у Донеччині станом на 21 лютого 41 садочок (понад 3 тис. дітей) і 49 шкіл (понад 12 тис. учнів), що розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес. У звичному режимі працюють 19 садочків і 15 шкіл.

    Ще 21 садочок (1,7 тис. дітей) і 19 шкіл (понад 6 тис. учнів) у Донецькій області працюють дистанційно через епідеміологічну ситуацію.

    Через погіршення безпекової ситуації у дистанційному форматі працюють 15 шкіл (понад 2 тис.учнів). Один заклад дошкільної освіти (98 дітей) не працює.

    У звичному режимі працюють всі заклади дошкільної освіти (19 садочків, де майже 1 100 дітей) і 25 шкіл (понад 5 тис. учнів), що розташовані найближче до лінії розмежування у Луганській області.

    У зв’язку із загостренням безпекової ситуації переведено на дистанційне навчання 17 шкіл Щастинського району Луганської області (понад 3,5 тис.учнів).

    Шкарлет також закликав усіх батьків зберігати спокій. «Прошу перевіряти достовірність будь-яких «новин», критично мислити і довіряти тільки офіційним джерелам комунікації нашої країни», – підкреслив Шкарлет.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР. Увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи. А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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    Теги: Донбас міністр Путін навчання охорона Сергій Шкарлет
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    Скільки шкіл перейшли на дистанційку через війну