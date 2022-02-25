Трансформація Путіна. Як українська армія змінює агресора

Путін прийшов в Україну з понтом «демілітаризувати» всіх і вся

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То есть сначала Путин грозно обещал показать тут всем «настоящую декоммунизацию» и надменно требовал от ВСУ сложить оружие. А когда за полтора дня выгреб эпичнейших в истории современной России пиздюлей от украинской армии, стал говорить, что это не армия воевала, а «националистические батальоны». Это какая ж тогда у нас армия должна быть, если по версии Путина, его алко-войско тут «махновцы» уничтожают?! Как в том анекдоте: «не знаю кто там едет, но водитель у него – генерал».

Ну и самое смешное: Путин же пришел сюда с понтом «демилитаризировать» всех и вся. Но уже на второй день призвал «военнослужащих армии Украины брать власть в свои руки». Так ты ж демилитаризировал тут всех только что, а теперь сам же взываешь к военной хунте? Ну и опять таки, к какой армии ты обращался, если час назад уверял, что россиян выкашивает под ноль не армия, а «дикие батальоны»?

Короче, всего за сутки широкомасштабной войны Путин уже настолько подварился от происходящего, что даже не знает как это все комментировать. При этом его пропаганда еще вчера подавала новости так, типа Украина сдалась давно. Но Путин же правду знает, вот и мечется в приступах злобы и деменции.

Ну и, конечно же, снова и снова – Слава лучшим людям в мире – Вооруженным Силам Украины! Вечная память нашим погибшим героям. Путину – скорей сдохнуть. А в родительский дом каждого российского солдата – по гробику. Можно ленточкой перевязать.

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Джерело: блог Романа Чернишова

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