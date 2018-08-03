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    В Україні на вихідні прогнозують +33 градуси

    • Розсилка
    В Україні на вихідні прогнозують +33 градуси

    З понеділка, 6 серпня, спека тимчасово послабне

    В Україні 4-5 серпня очікується +27+33 градуси, суттєві опади малоймовірні.

    Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «У суботу вздовж північних кордонів наших пройдуть локальні грозові дощі - Волинь, Рівненщина, північні райони Житомирської, Київської та Чернігівської областей. У неділю місцями грозові дощі пройдуть на заході та півночі», - повідомила Діденко.

    У Києві, за словами синоптика, 4-5 серпня очікується +28+30 градусів.

    «Переважно сухо, лише ввечері 4 серпня та у другій половині дня 5 серпня є ймовірність короткого дощу з грозою», - зазначила Діденко.

    Вона додала, що спека у Києві тимчасово послабне 6-7 серпня. Також у понеділок похолоднішає у західних, північних областях та подекуди у центрі України - до +23+27 градусів.

    Нагадаємо, Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

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