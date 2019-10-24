Призначено нового голову Антирейдерської комісії



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Новим головою комісії призначений перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець

За словами міністра юстиції, крім оновлення складу Антирейдерської комісії, наразі відбувається формування Експертного офісу з питань державної реєстрації

Міністерство юстиції продовжує оновлювати склад Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Новим головою комісії призначений перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами міністра, крім оновлення складу Антирейдерської комісії, наразі відбувається формування Експертного офісу з питань державної реєстрації, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Цей Експертний офіс прийде на зміну комісії. Він не просто розглядатиме матеріали скарг та готуватиме висновки по них, а робитиме узагальнення проблематики в сфері державної реєстрації та одразу формуватиме пропозиції змін до законодавства і удосконалення програмного забезпечення державних реєстрів. Тобто матимемо так званий «єдиний цикл», – зазначив очільник відомства.

Зі свого боку заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук наголосила, що відтепер принципами роботи комісії будуть діалог, прозорість та законність. Засідання комісії відбуватимуться у форматі круглого столу, буде створена гаряча лінія для спілкування зі скаржниками, а рішення будуть базуватися на букві закону, незважаючи на можливий тиск з боку ЗМІ та політиків.

«Також ми припиняємо розглядати корпоративні спори та скасовувати реєстрацію прав, які виникли на підставі правочинів, що не визнані судом недійсними, та починаємо складати професійні розширені висновки, у яких (навіть якщо законодавство зобов’язує винести відмову у розгляді скарги) закладаємо в мотивувальній частині аналіз порушень проведених реєстраційних дій, що допоможе людям виграти в подальшому судові процеси», – додала Оніщук.