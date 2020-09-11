В Україні виборчу адресу змінили 1,6% людей з тих, хто міг би це зробити



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Загалом в Україні налічується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси

Виборчу адресу змінили 92 тис українців, з понад,5,5 млн перселенців і трудових мігрантів

В Україні 92 тисячі громадян змінили виборчу адресу для участі в місцевих виборах за фактичним місцем проживання. Про це повідомив голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель із посиланням на дані відповідного держреєстру.

«Станом на сьогодні на сайті Державного реєстру (виборців – ред.) ми бачимо цифру 92 тисячі виборців, які змінили виборчу адресу. Це багато чи мало? На нашу думку, це невелика цифра, на жаль. Загалом в Україні налічується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси. Це внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти. Загалом близько мільйона громадян, які не мають у паспорті позначки про реєстрацію взагалі», – сказав Кошель на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» в п'ятницю.

За словами голови КВУ, 92 тисячі виборців - це 1,6% від кількості виборців, які могли б змінити виборчу адресу.

«Тому в подальшому під час роботи над Виборчим кодексом необхідно кардинально переглядати цей механізм, тому що йдеться не лише про те, що ми вирішуємо проблеми для певної категорії виборців. Йдеться про потенційну маніпуляцію під час виборчого процесу», – додав Кошель.

Як повідомлялося, 9 вересня був останній день зміни громадянами виборчої адреси. Українці вперше отримали можливість змінити місце голосування на виборах місцевих депутатів та мерів.

Змінити адресу можна було з 1 липня і до 10 вересня – не пізніше, ніж на п’ятий день від початку виборчого процесу. А він в Україні стартував 5 вересня.

Нова виборча адреса стане постійною і на наступних виборах чи референдумах не потрібно буде проходити процедуру її зміни знову. Повторно змінити виборчу адресу можна буде лише через рік.

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