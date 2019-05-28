В Україні очікується рекордний врожай черешні



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Минулого року 80% усієї української черешні продавали у Росію через Білорусь та Молдову

За прогнозами експертів, українці купуватимуть черешню у червні за тогорічними цінами або навіть трохи дешевше

Цьогорічний врожай черешні в Україні може стати рекордним за всю історію.

Фахівці прогнозують, що експорт може перевищити 5 тисяч тонн, розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1».

Зазначається, що минулого року 80% усієї української черешні продавали у Росію через Білорусь та Молдову, а цього року очікуються перші поставки до країн Близького Сходу.

Зросла також кількість вітчизняних підприємств, які отримали спеціальні сертифікати для поставок до Європи. Там цього року неврожай через погодні умови.

За прогнозами експертів, українці купуватимуть черешню у червні за тогорічними цінами або навіть трохи дешевше.

Раніше повідомлялося, що пропозиція ранньої картоплі в Україні продовжує збільшуватися. Тенденція однакова по всій країні, картоплі щодня стає більше, навіть на ринку західних регіонів, де йшли дощі.

Відповідно, продукція стає дедалі доступнішою за ціною, завдяки цьому, попит на неї теж зростає.

Вітчизняна картопля коштувала від 9 грн/кг до 17 грн/кг (0,31-0,58 EUR/кг), в залежності від калібру картоплин.