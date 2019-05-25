Ціни на ранню картоплю впали до найнижчого за три роки рівня



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Вітчизняна картопля сьогодні коштує від 9 грн/кг до 17 грн/кг

Пропозиція ранньої картоплі в Україні продовжує збільшуватися. Тенденція однакова по всій країні, картоплі щодня стає більше, навіть на ринку західних регіонів, де сьогодні йдуть дощі. Відповідно, продукція стає дедалі доступнішою по ціні, завдяки цьому, попит на неї теж зростає.

За даними інформаційного центру «Інфо-Шувар», сьогодні на найбільшому в західному регіоні гуртовому ринку ОРСП «Шувар» у Львові можна знайти в будь-якій кількості ранню картоплю від вітчизняних та зарубіжних виробників.

Вітчизняна картопля сьогодні коштує від 9 грн/кг до 17 грн/кг (0,31-0,58 EUR/кг), в залежності від калібру клубнів. Така ціна є мінімум на 30% нижчою від цін попереднього року і на 15% нижчою від цін в кінці травня 2017 року.

Імпортна картопля представлена продукцією виробників Азербайджану та Франції. Така картопля пропонується від 10 грн/кг до 20 грн/кг (0,34-0,68 EUR/кг), найдешевшою є азербайджанська картопля. Продавці «Шувару» розповідають, що в другій половині травня попит майже повністю змістився в бік вітчизняної продукції, тому, обсяги імпорту скорочуються.

Як повідомлялося, на початку травня ціни на торішню картоплю в Україні перевищили максимальний рівень щонайменше за останні 10 сезонів.