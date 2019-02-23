В Україні очікується різке похолодання: прогноз погоди на 23 лютого



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В Україні посилиться морозний вітер

У суботу, 23 лютого, за прогнозом синоптиків в Україні вночі у Приазов'ї та Криму сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

За прогнозом синоптиків, на сході країни вночі очікуються сильні морози. У Луганській і Донецькій областях вночі опуститься до -10 -12 градусів, в Харкові і Полтаві -11 -13 градусів, у Дніпрі -10 градусів. Найхолодніша ніч очікується в Сумах, там температура опуститься до -15 градусів. Вдень від -3 до -5 градусів, сонячно і без опадів.

У південних областях без опадів, вночі очікується від -6 до -8 градусів, у Миколаєві до -9 градусів. Вдень від -3 до -5 градусів, сонячно.

У Криму вночі від -3 до -5 градусів, вдень без опадів, -2 -4 градуси.

На півночі країни буде холодно. Вночі -9 -11 градусів, вдень без опадів, від 3 до 5 градусів морозу.

У західних областях температура вночі опуститься до -7 -10 градусів. Вдень буде сонячно, без опадів, від -2 до -4 градусів.

В центральній частині країни вночі стовпчики термометрів покажуть від -8 до -10 градусів. Вдень очікується сонячна і ясна погода, -3 -5 градусів.

У столиці в суботу без опадів, сонячно. Вночі очікується від -7 до -9 градусів, вдень -3 -5 градусів.

24 лютого від -1° морозу до 1° тепла; у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-15° морозу, вдень 2-7° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

На Київщині також утримається холодна без опадів погода. Температура вночі 7-10° морозу, вдень 0-7° морозу. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.