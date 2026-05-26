Головна Новини
search button user button menu button

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
По більшій частині України очікуються пориви вітру до 20 м/с
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вдень у столиці температура сягне 22–24°

Сьогодні, 26 травня, в Україні хмарність мінлива, вдень у більшості областей очікуються пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів переважно не очікується, лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень по більшій частині країни, крім Закарпаття, пориви 15–20 м/с. Температура вночі 11–16°; вдень 21–26°, на Закарпатті до 30°, на сході та північному сході 17–22°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для всієї України, крім Закарпаття. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року фото 1

У вівторок, 26 травня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 21–26°; у Києві вночі 14–16°, вдень 22–24°. Для Київщини та столиці також діє жовтий рівень небезпечності через пориви вітру.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. У середу та четвер місцями пройдуть короткочасні дощі, 27 травня – з грозами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень у більшості областей пориви 15–20 м/с. Температура 26–27 травня вночі 9–16°, вдень 18–26°, на Закарпатті та півдні до 29°. З 28 травня очікується зниження температури на три–п'ять градусів.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр вітер травень погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва оголосила помаранчевий рівень небезпеки через негоду
Сніг і шквали накрили Москву. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки
27 квiтня, 09:44
Рятувальники ДСНС щодня працюють на місцях обстрілів, гасять пожежі та знешкоджують вибухонебезпечні предмети
Міжнародний день пожежників: скільки заробляють рятувальники в Україні
4 травня, 08:30
Кияни масово засмагають, купаються та катаються на катамаранах, рятуючись від аномальної спеки. 5 травня 2026 року
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)
5 травня, 17:47
5 травня зафіксовано низку температурних рекордів
В Україні за добу зафіксовано шість температурних рекордів: названо міста
6 травня, 20:52
Потужна злива у Дніпрі 17 травня, 2026 рік
В Україні очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки
19 травня, 14:31
Повітря у першій половині тижня прогріється подекуди до +26°С
Прогноз погоди на тиждень 25–31 травня 2026 року
24 травня, 20:00

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua