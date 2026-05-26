Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року

Вдень у столиці температура сягне 22–24°

Сьогодні, 26 травня, в Україні хмарність мінлива, вдень у більшості областей очікуються пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів переважно не очікується, лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень по більшій частині країни, крім Закарпаття, пориви 15–20 м/с. Температура вночі 11–16°; вдень 21–26°, на Закарпатті до 30°, на сході та північному сході 17–22°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для всієї України, крім Закарпаття. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У вівторок, 26 травня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 21–26°; у Києві вночі 14–16°, вдень 22–24°. Для Київщини та столиці також діє жовтий рівень небезпечності через пориви вітру.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. У середу та четвер місцями пройдуть короткочасні дощі, 27 травня – з грозами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень у більшості областей пориви 15–20 м/с. Температура 26–27 травня вночі 9–16°, вдень 18–26°, на Закарпатті та півдні до 29°. З 28 травня очікується зниження температури на три–п'ять градусів.